紅火案辜仲諒改判無罪 中信金控：重獲清白、實現公平正義 19:412021/04/28 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（中）因「紅火案」纏訟15年，臺灣高等法院今天更二審改判無罪。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因「紅火案」纏訟15年，臺灣高等法院今天更二審改判無罪。 對於改判無罪的結果，中信金控也發表聲明，尊重臺灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。 大逆轉 紅火案纏訟15年辜仲諒更二審無罪 藍委批「碰到扁案就智障」 蔡碧仲回擊：好好修口德 (中時 ) #紅火案 #改判無罪 #辜仲諒 #中信金控 #重獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紅火案判無罪 辜仲諒4點聲明：爭議到此為止 16:482021/04/28 財經 北教大校長遭控恐嚇教授 校方發聲明澄清擬提告 11:152021/04/28 生活 世界蘭展台中開幕 24日起雲端綻放 15:522021/04/23 寶島 中山分局包庇色情酒店案 業者曾小琪認罪獲200萬交保免押 09:562021/04/25 社會 柔道童腦死家屬盼公道 教練羈押 04:102021/04/25 社會新聞 辜仲諒陷紅火案15年大逆轉無罪 法官判決理由曝光 12:072021/04/28 社會 時論廣場》台灣崩壞 1450萬歲（楊志良） 19:322021/04/28 時論廣場 中信金控代子公司中信產險公告總經理侯自維辭職 21:342021/04/23 財經 陸港觀盤－五一假期前 A股整軍待變 04:102021/04/28 全球財經 王炳忠無罪「不意外」 籲當局別再用公權力打壓異己 16:162021/04/28 社會 港2014佔中案9被告上訴 高院周五宣判 21:202021/04/27 兩岸 財經熱門新聞 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 5月賣股走人？看到台股這一幕 散戶恐失算 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 市值一度飆千億人民幣 兩岸IC設計龍頭命運曝光 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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