中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因「紅火案」纏訟15年，臺灣高等法院今天更二審改判無罪。

對於改判無罪的結果，中信金控也發表聲明，尊重臺灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。

(中時 )