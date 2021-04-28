航運族群受惠運價居高不下，股價在歷經上週短暫休息後，表現依然十分亮眼，貨櫃、散裝多檔皆有不錯成績，此外金融股指數也創下逾20年新高，來到1494.34點；有分析師透露傳產、金融股走勢可以透過3大訊號來判斷多頭，指出中鴻、慧洋-KY、富邦金的多頭還沒結束。

台股昨日再寫歷史新高，收在17595.90點創下收盤紀錄，今（28日）台股小跌28點，但航運族群仍續獲資金湧進，股價持續走高，貨櫃三雄僅長榮終場收黑，陽明、萬海仍上漲；散裝航運也均有資金流入，散裝龍頭慧洋-KY小漲0.4元。

分析師阮蕙慈在節目《錢線百分百》指出，傳產、金融的多頭可以據3個訊號來判斷。其一為指數的多頭排列，短線可以拉回，不過仍要沿5日線、10日線持續向上；其二為走勢必須維持強勢，不管個股或是類股，RSI指數在50以上或高檔鈍化走勢轉強的時候；其三為必須要有強勢的指標股當領頭羊創新高，其他強股隨之輪漲。

依傳金個股來看，傳產族群的中鴻隨著鋼市大熱，鋼價起漲，2月EPS達0.45元，高於去年全年EPS 0.37元；航運散裝龍頭慧洋-KY受惠航運運價上漲，波羅BDI指數創11年新高；金融股富邦金一路走高，同時也是金控的獲利王，證券及壽險獲利均轉佳。

富邦金自結Q1獲利高達500.29億元，年增1.18倍，EPS高達4.89元，均創下歷史新高，除此之外，富邦金於3月收購日盛金控53.84%股權且完成交割，計畫發行普通股和特別股籌資，並以每股13元價格購入剩餘股份。

法人認為中鴻第一季鋼價調漲每噸4500元，首季毛利率有望提升至雙位數，第二季出貨量預估維持54萬噸，鋼價仍持續看漲，預測第二季仍將有不錯的獲利表現。

(中時新聞網)