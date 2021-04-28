台南市衛生局結合智慧科技於去年普查導入e化作業。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

為隨時掌控台南市各大診所、藥局、藥商普查作業，衛生局結合智慧科技，去年率先講普查導入e化作業，目前已建置27種表單的衛生稽查系統，稽查一完成可隨即傳輸結果於雲端，有效掌控情況，迄已稽查6614家次，節省約3.8萬張紙，精簡940小時作業時間，預計第4季將食品衛生稽查納入e化，擴大智慧稽查範圍。

衛生局長許以霖表示，為簡化行政流程並為確保能有效降低碳足跡（Carbon Footprint），以達對地球環境永續發展社會理念，衛生局前年配合市府「智慧新都」政策建置稽查系統，設計電子稽查表單27種，導入稽查無紙化服中心，去年1月1日正式啟用智慧稽查服務(使用電子簽名系統及線上簽核機制)，以e化執行營業衛生、醫、藥政普查等業務。

另因應風險事件(醫用口罩、硃砂案件)，可彈性修改普查表單，以符合實際風險稽查業務所需，統計去年全年度，完成100％智慧稽查，合計已完成6,614家次，節省約3萬8,000張紙張，稽查人員可於稽查當場完成紀錄建檔並上傳雲端，改善紙本紀錄須於返局後建置稽查結果之繁瑣程序的缺點，可精減940小時以上的作業時間；高達95％業者願以智慧稽查系統進行查核，並感到滿意。

今年醫、藥政普查業務已於4月開跑，普查期間為4月至11月，黃偉哲市長表示，透過醫藥政普查、營業衛生等稽查業務全面實施「智慧化稽查」，即透過稽查無紙化服務，除可有效率提升稽查工作量能，亦可節約大量用紙，善盡環境保護達到地球環境永續發展之理念，預計第4季將食品衛生稽查納入e化。

(中時 )