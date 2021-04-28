鮮乳和保久乳的來源一樣，都是100％生乳，只是因包裝及殺菌的方式不同，產生保存期限的差異。(摘自高敏敏臉書)

鮮奶要冰，保久乳不需要冰，卻能保存更久，是不是有加防腐劑？營養師高敏敏指出，許多人都對保久乳存在錯誤的認知。關鍵數據揭曉，其實，保久乳不但沒有添加防腐劑，營養更不輸鮮乳，兩者都是100%％生乳。

營養師高敏敏日前在臉書分享，許多人看到保久乳不需要冷藏，就認為一定有添加防腐劑。但事實上，鮮乳和保久乳的來源一樣，都是100％生乳，只是因包裝及殺菌的方式不同，產生保存期限的差異。

高敏敏指出，保久乳是利用「超高溫殺菌＆無菌包裝」的技術，把生乳中的細菌幾乎殺光，再採用無菌充填包裝。因此不需要加防腐劑、不用冷藏，就可以常溫保存長達六個月；而鮮乳大多採用高溫短時間或超高溫短時間殺菌，加上沒有無菌包裝並行，所無法做到完全無菌狀態，因此鮮乳保存期比較短，更需要冷藏保存。

但可別以為鮮乳要冰，就比較營養，「其實兩種奶營養是差不多的喔。」高敏敏指出，根據台灣食品資料庫公布的資料，相同份量的全脂鮮乳/全脂保久乳的熱量、蛋白質、乳糖、鈣質分別為：151/149（大卡）、7.4/7.2（g）、10.6/10.8（g）、250/228（mg）。由此可見，2者差異並不大，甚至攜帶保久乳更是簡單又方便。

(中時新聞網)