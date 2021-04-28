桃園市第61屆中小學科學展高中組有107件作品參賽，啟英高中學生分別以生命的眼睛—點滴監視器、ICS快遞箱、花生殼洗面乳作品拿下特優，晉級參加全國賽事，該校參賽9件作品有7件獲獎，奪下3特優2優勝2佳作，僅次於武陵高中為桃園私校中最佳成績。

資訊科陳欽翰、鄒子明、張峻淮說，民眾喜愛網購，但是家中不一定都有人在可以收貨，快遞人員經常面臨無人取貨困擾，浪費時間及人力，他們設計結合快遞員及收件人專屬取貨的「ICS快遞箱」，快遞公司針對送貨員建置人臉辨識系統，收貨人則掃描QR CODE就能從專屬快遞箱中取貨，增進生活便利性連評審都鼓勵他們量產。

陳鈺穎、余宗宸、許顥嚴以小時候打點滴的經驗為發想，他們說，因為針劑藥打完後醫護人員因為人力短缺，未及時前來拔針，導致打點滴時產生嚴重回血，設計出作品生命的眼睛—點滴監控器，以主動式監控鏡頭及AI數據分析，可兼顧並提醒醫護及病患在點滴注射藥劑完畢前安全和便利性，減輕醫護人員照護人力的壓力。

普通科學生許信一、楊依璇、范姜秀芸，以廢物利用和減塑理念的「花生殼洗面乳」榮獲環境學科特優的獎項，以桃園名產之一「花生」入題，用富含長纖維且可以被環境分解的花生殼所磨製的細微粒，取代對環境產生重大危害的塑膠微粒。

(中時 )