嘉義縣知名果菜合作社及其轉投資公司傳出疑似周轉不靈跳票，呂姓負責人目前失聯，嘉義縣政府勞工暨青年發展處證實今28日派員入廠了解，初步調查員工4月分沒領到薪水，至傍晚已有60人提出請勞資爭議調解，由於該公司一直是業界模範生，接受媒體訪問時曾說要當「蔬果界台積電」，經營狀況良好，突傳出財務出狀況，還影響員工權益，地方人士都十分訝異，直呼可惜！

嘉義縣議員戴光宗說，這兩天陸續接到合作社及其投資公司員工請求協助，說被積欠薪水，且老闆已找不到人，擔心工作不保。「非常意外」，戴光宗說，呂姓老闆參與地方公益十分熱心，「人很好」，且公司營運都很正常，事前毫無異狀，前些日子還看到負責人在地方走動，公司突然出狀況，地方都很錯愕，由於呂姓老闆父子已聯絡不上，外界對實際狀況不清楚，只能呼籲業者盡快出面。

合作社呂姓負責人白手起家，這幾年生意越做越大，成立子公司後，轉型成台灣專業清洗、裁切蔬果供應大廠，長期供貨給國內超市、大型餐廳和連鎖咖啡廳，據聞該合作社與農民簽3個月支票，但最近多次無法兌現票款、找農民換票狀況，甚至傳出有黑衣人到合作社關心。

縣府農業處也說，至今天為止，該公司市場供銷狀況還很正常，尤其該公司在蔬果場域做得很棒，可能只是一時周轉不靈。勞青處副處長林俊傑說，今派員入廠了解後，發現該公司加合作社員工共62人，雇主已失聯，積欠員工4月分工資。

林俊傑說，勞青處初步已輔導員工申請勞資爭議調解、訴訟，至於業者未提報大量解雇部分，會發文要求業者出面協商，如不出面就逕處以罰鍰，明天會先確定勞動債權金額有多少，先發出限期給付工資公文，如不理就會請警政單位限制負責人出境。

(中時 )