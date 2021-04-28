西武獅隊台將吳念庭今年寫下驚奇的一年，他旅日多年後在本季獲得大量出賽機會，他也用表現回報給教練團，今日西武對上羅德，吳念庭4支1，個人已經連續10場比賽有安打，超越王柏融的紀錄，最後西武獅單場2轟以3比2贏球。

西武獅與羅德隊分別派今井達也、小島和哉先發，在今井達也雖然被敲的安打不多，但保送數量多，羅德隊得分效率高，首局今井丟保送後中村獎吾敲出二壘打攻下首分，接下來羅德都被封鎖，沒被敲任何安打，直到6局上半才又被洋砲馬丁(Leonys Martin)敲出全壘打， 今井達也挨轟後又連飆3K結束此局，總計他7局只被敲2安，失2分(1責失)，另有6三振、6保送。

而西武獅則在第3局靠連續3支安打追回1分，吳念庭4局下半敲安，這是他連續第10場比賽有安打，已經超過王柏融2019年的連續9場安打紀錄，在旅日台將中僅次陳大豐1999年的連26場、陽岱鋼2013年的連續12場，吳念庭有機會打破陽岱鋼紀錄，可惜的是吳念庭上壘後西武沒能延續攻勢。

6局上半羅德再攻1分，下半局愛斗回敬全壘打，左中外野的陽春砲再度將分數追平成2比2，愛斗本季的全壘打都是對羅德所敲出，對戰5場比賽就有4轟，下一棒吳念庭責是遭到三振出局。

8下西武終於獲得領先，栗山巧前4打席沒有貢獻還吞2K，這時敲出一發右外野陽春砲，西武3比2超前，接下來愛斗選到保送，吳念庭敲出斷棒滾地球出局，最後西武獅以3比2逆轉，總計吳念庭4支1，打擊率為3成01。

(中時 )