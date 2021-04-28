「Military.com」26日報導，傳統以來，美陸戰隊步兵接受專項專長訓練，以掌握特定武器的使用技巧；然而，隨著高層重新思考並調整定位，陸戰隊正驗證步兵新模式，以培育在戰鬥中能使用數種不同武器系統的通才，進而因應未來與中國大陸可能發生的戰爭。

報導中指出，目前陸戰隊3個步兵營正進行為期2年的新模式驗證，預計將帶來陸戰對地面戰鬥元素的革命。此次驗證是10年計劃的一部分，目的在重新定位該軍種，好為未來衝突作準備，特別是因應來自中國大陸的威脅。

陸戰隊戰鬥實驗室負責人華生(Warfighting)准將表示，新模式將為陸戰隊步兵營的戰術概念帶來革命性變革，由單一專長轉變為集結「多種不同系統的軍械室」。他解釋，陸戰隊步兵必須訓練並學會使用所有的武器系統，並在執行任務時挑選最合適的一種，「這將培訓出更成熟、更多面項效益的步兵」。

華生解釋，目前陸戰隊已挑定1個步兵營驗證「多種不同系統軍械室」的概念，其他2個營1個負責驗證修訂版本，另一個則測試替代方案。

報導指出，這樣的構想恐讓步兵營底下的兵器連最終遭解編，而其所有武器如81公厘迫擊砲、FGM-148標槍飛彈，則轉至本部連或步槍連。這也讓陸戰隊步兵需要不同的訓練以學會如何操作這些武器。

傳統上，步兵會先接受基礎步兵訓練，接著才是針對特定武器系統的專精訓練；如今，作為驗證的一部分，陸戰隊步兵學校訓練將原本只有9週的課程，延長為14週的驗證課程，受訓時間延長50%。

華生解釋，相較於精通一種武器，受訓的延長讓陸戰隊可學習操作多種裝備。新進菜鳥步兵的訓練時間延長，便可訓練各種多人操作武器而不是限定於一種。屆時，高層可依據其面臨的威脅、接受的任務，來決定配備何種武器。

報導指出，這種發展最終可能讓擁有各種專長的步兵，成為擁有單一軍職專長的士兵。換言之，陸戰隊正考慮將步槍兵、武裝偵察、機槍手、迫砲兵、狙擊手、反戰車飛彈與輕裝甲載具陸戰隊，整合為單一軍職專長。不過，陸戰隊強調關於步兵營的最終組織結構仍未定案。透過這次驗證，陸戰隊會總結經驗與建議，提供高層未來決策時參考。

陸戰隊司令柏格(David Berger)日前公布《2030部隊設計》，其中要求陸戰隊以全軍為範圍進行調整，以因應下一場戰爭，並據此要求步兵營重整定位。2020年3月，柏格才提到陸戰隊必須針對未來作戰環境，對陸戰隊步兵營結構產生的各種影響進行評估；如今，他再度下令陸戰隊營級單位展開新模式驗證。

(中時新聞網)