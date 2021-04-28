位於拉拉山的巴崚國小發展原住民歌舞，去年底參加全國原住民歌舞劇競賽拿下全國第2，但因校園地處偏遠，每回參加競賽舟車勞頓、所費不貲，木材業者余峻寬得知後，在28日舉辦線上拍賣會，將所得全數捐給巴崚國小，希望贊助校園歌舞表演以及藝術深耕等發展。

巴崚國小全校含幼兒園僅有60名學生，雖地處偏遠，但校方致力發展藝術深耕，請來專業教師協助推展彩繪、藝術治療等課程。校長高理忠表示，孩子們擁有極高的藝術天分，時常代表桃園參加全國合唱競賽，甚至去年底參加全國原住民歌舞劇競賽奪下全國第2。

高理忠表示，學校具備師資條件、學生天分足夠，今年目標希望參加國際合唱音樂節在台北的競賽，無奈學校位置地處偏遠，在補助之外常常還需自籌款項湊足交通食宿費用，幸虧在鄰近的光華國小牽線，得知木材業者余峻寬有心協助原鄉孩童，於是促成此次義賣活動。

28日下午余峻寬開直播拍賣場內珍貴木材，不少死忠顧客共襄盛舉，一共拍出73萬元，所得將全數捐給巴崚國小。余峻寬表示，此次拍賣突破過往義賣紀錄，創下最高拍賣金額，也感謝民眾的善心義舉。

余峻寬表示，自己曾經生意重挫賠掉巨資，讓他決心轉型從電商角度再出發，事業穩定後，竟遭逢女兒意外受傷，讓他發願回饋社會。「取之原鄉、反饋原鄉。」余峻寬表示，拍賣的珍貴木材幾乎來自原住民傳統領域，透過林務局公開招標方式合法取得，所以也想回饋給原鄉的孩子。

(中時 )