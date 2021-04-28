華山基金會新屋愛心天使站設站屆滿10周年，累積服務近200名失能、失智、失依的三失長輩，28日邀請長輩們到新屋稻米故事館，一同穿越時空回到過去，參館故事館內的古早味農機具、農家廚房以及糕粄製作器具，讓這些老寶貝們直呼：「好像回到小時候。」

新屋是台灣重要的水稻產地，素有米都之稱，28日活動當天，華山基金會新屋愛心天使站邀請長輩、義工與善士齊聚一堂，分享歷年服務感動，並祈願大家於疫情期間平安健康，並歡度10周年感恩茶會。

一群老寶貝在工作人員帶領下，一起參觀新屋稻米故事館，館內有大型木造百年碾米機、古早農家廚房、糕粄製作器具、柑仔店等，老寶貝滿滿的舊時回憶湧上心頭，眾人驚呼連連，驚喜直呼好像回到小時候，並興奮地指著各種設施向工作人員說，「這個我家也有。」

高齡90歲的曾爺爺年輕時務農，天還沒亮就要起床準備下田，彎著腰親手插秧，將一秧一苗當寶貝照顧，等待稻米收成之日，稻穀承載的是辛勞也富含濃厚的情感，這次來到稻米故事館，曾爺爺說好像穿越時空，再次回到年輕時。

華山基金會常年服務在地孤老，尤其在桃園地區目前服務超過千名三失長輩，結合各界力量發揮愛心，常年至長輩家中提供關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等老人到宅服務。誠摯邀請各界支持「送愛到家」長期認助計畫，更期盼在地鄉親加入義工行列。

(中時 )