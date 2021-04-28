大陸女星鄭爽早前才因為代孕風波，慘遭演藝圈全面封殺，近日又被前男友兼孩子的爸張恒曝光與鄭爽、還有其父母的對話紀錄，揭發鄭爽涉嫌透過陰陽合同逃漏稅，賺得1.6億元人民幣(約6億台幣)的天價片酬。鄭爽逃稅風波更驚動了大陸官方當局，據《央視新聞》報導，上海市稅務局及北京廣電局正在依照稅收法律法規進行調查核實。

鄭爽被前男友張恒爆料在2019年拍攝古裝劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂）時，涉嫌利用陰陽合同逃漏稅，收取高達1.6億人民幣的天價片酬。據悉，鄭爽共花了77天拍攝該劇，換算她一天日薪就高達208萬人民幣（895萬台幣），此事也驚動了大陸當局。

20210119 毀三觀? 陸女星鄭爽爆「找代理孕母又棄養2兒」

據央視新聞報導，鄭爽被舉報逃漏稅，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實；北京市廣電局亦已啟動對相關劇碼製作成本及演員片酬比例的調查。

報導還說，稅務和廣電管理部門將嚴查違法違規行為，堅決查處整治陰陽合同、天價片酬、偷逃稅等問題，嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇製作成本和演員片酬在電視劇製作成本中的比例。

鄭爽遭大陸官方2單位介入調查，不僅恐怕成為下一個范冰冰，付出天價罰款，連演藝圈也難再回，名聲更是臭到不行，大陸網友們紛紛留言痛罵「問題她這個演技值208萬嗎？明顯就是洗錢。娛樂圈洗錢的還少嗎」、「自作孽，不可活」、「能不能管管這幫明星收入！！！真嚇人！！！」、「女子監獄可能是她的歸宿」。

(中時新聞網)