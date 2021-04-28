在6年多前發生的夜店殺警案中，被列為「四大司令」的許淳凱，潛逃海外遭逮後28日晚間被押返回台，檢方以視訊進行人別訊問後，許淳凱立即被帶往防疫措施較佳的台中監獄，執行遭判的13年有期徒刑。目前殺警案被告中，仍有李聿鈞、李岳澤2人未到案。

許淳凱當年因持紅龍柱重擊信義分局偵查佐薛貞國，遭判決有期徒刑13年定讞，是判刑最重的被告之一，後來他又涉及兩起毒品案件，並因遲未到案服刑，2019年10月16日遭台北地檢署發布通緝。

台北市刑大在追查殺警案在逃被告時，發現許淳凱疑似潛逃到馬來西亞，今年1月底通報刑事局國際科，駐馬來西亞聯絡官遂與馬國警方合作展開追查，發現許嫌落腳在吉隆坡一處公寓，與一名馬籍華裔女子合住，經確認他的身分後，1日將他逮捕到案。

警方調查，30歲的許嫌去年先偷渡到大陸，再持大陸假護照入境馬國，在當地博弈網站工作維生。許嫌向押解的警方表示，因為家中上有父母、下有妻小，自己遭判13年實在太重了，家裡恐頓失經濟來源，所以才不想被關，希望能在逃期間多賺點錢養家，不料，最後還是得入獄服刑。

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(中時 )