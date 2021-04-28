波音公司週三公佈了連續第六個季度虧損，但表示隨著更多人接種Covid-19疫苗，該公司表示，預計2021年將成為其業務的轉折點。

波音第一季財報數字：每股虧損：1.53美元，分析師先前平均預期每股虧損1.16美元。營收：152億美元，比去年下降了10％，而分析師預計的是150.2億美元。淨虧損為5.61億美元，

在公佈業績後，波音股價在盤前交易中下跌了0.9％。

波音一直在努力對抗疫情對旅行和客機需求的影響，以及在兩次致命的墜機事故，造成346人死亡之後，其最暢銷的737 Max飛機停飛的損失。監管機構於2020年11月讓737 Max復飛。

但是，由於旅行需求的反彈，鼓勵了聯合航空和西南航空等一些大客戶恢復其更新機隊並為成長做準備的計劃，因此今年對新飛機的需求有所增加。自3月份以來，波音的新飛機訂單超過了自2019年以來的所取消訂單。

波音重申了其將在2022年初，完成737 Max的產量提高到每月31架的預期。

執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示：「儘管全球大流行繼續挑戰整個市場環境，但隨著疫苗分銷的加速，我們將2021年視為航空業的關鍵轉，而且我們在政府和行業中通力合作，以實現強勁的復甦。」

波音公司上週將卡爾霍恩的退休年齡提高了五年，達到70歲，並宣布其財務長和執行副總裁格雷格·史密斯（Greg Smith）將於今年夏天退休。

截至週二收盤，波音股價今年迄今已上漲約13％，而標準普爾500指數上漲了11.5％。

(中時新聞網)