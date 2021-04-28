電動車龍頭大廠特斯拉公布首季財報，營收103.9億美元，較去年同期漲幅達74%，除了電動車的銷售，還能發現一筆出售部分持有比特幣10%的獲利，引來網紅Dave Portnoy砲轟特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大炒比特幣，從中大撈一筆；馬斯克表示自己手中比特幣並沒有出售。

特斯拉周一公布其首季營收，較去年同期59.9億美元大幅成長至103.9億美元，漲幅高達74%，出售碳排放額度給其他車廠的收入年增46%達5.18億美元，淨利也創下4.38億美元新高，EPS為0.93美元，多項指標超乎市場預期，而在其中可以發現，特斯拉也出售比特幣10%的持有，賺進了1.01億美元。

體育和流行文化部落格創辦人網紅Dave Portnoy在推特（Twitter）上直指馬斯克大炒比特幣，「先將比特幣買高後，在賣掉大賺一筆」，目前手上持有1比特幣，但他的本質就如我們所想的，絕對不要當最後一個。

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet. — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

對此馬斯克則回應表示，「我並沒有出售任何我持有的比特幣」，特斯拉出售10%的所持比特幣是為證明其流動性和取代資產負債表上的現金。

特斯拉於2月買進15億美元的比特幣，馬斯克當時於Twitter表示，「特斯拉的舉動並無法直接反映我的意見，對一家標普500的公司來說，持有比特幣比現金更具流動性，但同樣也非常的冒險」。

(中時新聞網)