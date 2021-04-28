我高端疫苗生物製劑公司日前與巴拉圭亞松森大學醫學院舉行視訊會議，討論合作研發新冠肺炎疫苗，並在巴國進行人體試驗，雙方表達高度合作意願。外交部今天樂觀其成，將居中協調提供必要協助。

我友邦巴拉圭疫情告急，日前巴拉圭在我協助下和印度簽訂Covaxin疫苗採購合約，首批疫苗運抵巴拉圭時，巴拉圭「擴大免疫計畫」主任卡斯楚對台灣表示感謝，並透露同意台灣將巴拉圭納入疫苗臨床試驗。

外交部發言人歐江安今天表示，本月22日我高端疫苗生物製劑公司與巴拉圭亞松森大學醫學院舉行視訊會議，討論人體試驗事宜，雙方都表達高度合作的意願。政府一向鼓勵台灣企業赴友邦進行經貿投資及交流；對於這項醫衛合作，外交部樂觀其成，並將居中協調繼續提供必要協助。

她強調，一旦國產疫苗進入第三期人體試驗並獲得緊急使用授權，在先滿足內需的原則下，屆時也樂願輸出國產疫苗，提供友邦協助對抗疫情。

歐江安指出，在新冠肺炎疫情肆虐全球的危急時刻，中國運用疫苗不當擴張影響力，企圖破壞我與友邦邦誼的威脅一直存在。政府將秉持同舟共濟的精神，持續結合理念相近友好國家的力量，共同協助巴拉圭對抗疫情，保障巴拉圭人民的健康與生命不受中國政府的外交勒索。

(中時 )