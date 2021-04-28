桃園市西門國小因學生家長確診（案1114），校方採高標準宣布2班級停課1周，市府晚間在校內為2班家長召開健康說明會，採閉門會議，說明案情及提供自願採檢安排，部分家長認為篩檢有必要性，但也有家長持觀望態度。

華航機師妻（案1114）遭丈夫（血清陽性1）傳染染疫，2個女兒分別就讀桃園市西門國小4年級跟6年級，其中大女兒血清陽性、但PCR核酸檢驗陰性，小女兒都未驗出，因姐妹倆母親確診、且常會到校接送小孩，桃園市教育局採高標準，宣布2班共29名學生和4名老師，28日開始自主停班停課1周至5月4日止，期間將採線上學習平台上課，環保局也至該校公共區域及班級內消毒。

衛生局晚間為停課的2班級召開健康說明會，閉門會議由衛生局人員說明狀況、提供24小時聯繫專線，並傳達可提供27位學生（另2姐妹已居家隔離）公費篩檢，家長普遍擔憂有感染風險，也不清楚核酸檢測跟抽血檢驗抗體的方式，疫調人員都逐一清楚解釋，衛生局強調除讓家長和學生安心，也能了解全班現有狀況。

「篩檢一定有必要啊！這麼可怕！」參與的家長不諱言昨晚接到停課通知很錯愕，目前也不敢讓小孩知道，怕造成恐慌，這周會留在家照顧，尊重學校和衛生局的安排。

但也有家長擔憂篩檢會造成孩子陰影，會再觀望，笑說孩子知道狀況，還覺得賺到放假，會再審慎評估，「看看嚴重性再決定！」

另外其他未停課的同校學生家長接送孩子獲悉有班級停課都議論紛紛，不諱言一定會擔心，但相信學校會審慎處理，也會加強自身孩子的防疫作為。

(中時 )