共諜案層出不窮，行政院為落實軍事機密完善維護，嚴懲現役軍人洩漏、交付軍事機密等犯罪並確保國家安全及軍事利益，明院會將討論「陸海空軍刑法」部分條文修正草案，明訂軍人洩漏或交付前項之軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年以上12年以下有期徒刑。所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至二分之一，最高可處18年徒刑。若戰時犯之者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

行政院指出，本次修法參酌國家機密保護法對於洩漏、交付、刺探或收集報請核定國家機密處罰，增訂報請核定軍事機密事項相關處罰規定，加重洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

據悉，此次修法草案重點增訂與中華民國交戰或武力對峙之「政治實體」亦為該法所稱敵人；增訂洩漏或交付依法令報請核定為軍事機密事項之處罰，並對所洩漏或交付屬擬訂等級為絕對機密者加重處罰。

該草案明定，洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年至12年有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

知情官員透露，草案亦增修洩漏或交付上述軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年以上12年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。至於洩漏或交付上述軍事機密給敵人（指與我國武力對峙的國家例如中國政府）或其派遣之人者，則處無期徒刑或10年以上有期徒刑。戰時犯者，處死刑或無期徒刑。

刺探或收集核定軍事機密者，處5年以下有期徒刑。戰時犯者，處1年至7年有期徒刑。為外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣者, 處3年至10年有期徒刑。戰時犯者，處5年至12年有期徒刑。

(中時 )