台灣紀錄片導演黃胤毓繼《海的彼端》後，耗時7年再推沖繩八重山台灣移民系列紀錄片新作《綠色牢籠》，該片將於5月14日在台上映，片中拍攝橋間阿嬤從88歲到92歲過世的四年時光，從阿嬤口中回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史。雖然橋間阿嬤已逝世近4年，黃胤毓今於媒體試片會上聊起拍攝花絮，仍難忘與阿嬤的相處時光，他感性表示：「橋間阿嬤聽到我講台語都很開心，前兩年身體健康的時候，甚至會自己下廚炒米粉，煮台灣小吃給我們吃。」橋間阿嬤溫暖舉動，讓黃胤毓直呼感動。

導演黃胤毓致力透過影像紀錄沖繩八重山台灣移民史，早在2016年推出紀錄片《海的彼端》拍攝玉木家族打拼史，溫馨風格廣受觀眾好評。黃胤毓透露大學留日念書，當時他以研究生身分到石垣島探訪台灣移民，時不時就從東京出發到石垣島當地的台灣華僑會，跟當地台灣居民一起過土地公祭典，建立起深厚情誼。而石垣島市中心雜貨店常是當地台灣人的交流地，大家常在雜貨店互相交流、串門子聊天，黃胤毓笑說：「每次我只要一去雜貨店，隔天幾乎很多石垣島的台灣人就知道我到了，有時候《海的彼端》玉木阿嬤看到我，還會抱怨怎麼先去雜貨店，沒先去找她。」有時候他打電話給其中一位台灣阿嬤，其他家也會知道，讓他忍不住笑喊：「雜貨店消息真得傳得好快，有種自己行程都被掌握的感覺。」

而黃胤毓從當年的研究生單純探訪，直到後來晉升為紀錄片導演，定居沖繩工作、開公司，在當地落地生根，他最感謝這些溫暖的台灣阿嬤，「我一開始是大學研究生，也不是什麼專業電影人，以研究生身分去認識八重山的台灣人，到現在我在沖繩工作開公司，有種他們一路看著我長大的感覺，當初那種很純粹的交流，真的很溫暖。」黃胤毓更透露《綠色牢籠》到拍攝後期，橋間阿嬤身體日漸衰弱難以自理，有位台灣退休老師到沖繩Long Stay度假，聽到橋間阿嬤需要人照顧，親自探訪多次，甚至自掏腰包買床，送到位於西表島的橋間阿嬤家，只希望能夠減緩老人家的腰痛不適，台灣人的互助精神讓他十分感動。如今《綠色牢籠》將在台上映，黃胤毓非常希望，能有機會聯繫上這位對橋間阿嬤伸出援手的善心人士，「我手邊沒有他的聯繫方式，如果有機會的話，很希望能邀請他來看電影。」

《綠色牢籠》講述戰前「西表礦坑」的台灣移民打拼史，以影像記錄橋間阿嬤在漂泊時代中如何以強韌的生命力，面對殘酷命運，又是如何在人生最後盡頭重新回顧她的人生。5月9日母親節，將於台灣知名礦坑城市九份的昇平戲院舉辦特別放映，邀請大家帶母親進戲院一起觀看電影，共度母親佳節，預售票已在博客來售票網開賣，詳情請見「綠色牢籠」官方粉絲專頁或希望行銷粉絲團。

(中時 )