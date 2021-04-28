冰水主機大廠堃霖6月9日將全面改選董事及獨董，董事席次從7席降至5席董事、獨董由2席增加至4席，刪除2席監察人，總計9席，28日董事會通過5席董事及4席獨董候選人名單，曾仲國將續任堃霖董事長。而東元這次推薦1席董事及1席獨董。

堃霖去年EPS回升至2.72元，創歷年第三高，董事會決議每股配發現金股利2.0元，配息率73.53％，6月9日股東會除承認去年財報及股利分配案外，也將全面改選5席董事及4席獨董。

東元與堃霖合作多年，堃霖在台幫東元代工冰水主機，東元將協助堃霖開拓大陸及越南兩地冰水主機市場。東元對堃霖持股曾逾二成，2015年堃霖股東會全面改選7席董事、2席監察人，東元一口氣拿下4席董事，並將堃霖納入東元合併營收。

堃霖2018年股東會改選7席董事、2席獨董、2席監察人，東元只提名2席董事，由時任東元財務部協理葉文中、東元電機家電事業部協理彭繼曾出任。

堃霖表示，堃霖上屆7席董事、獨董及監察人各2席，總計11席，今年董事僅5席，獨董增加至4席，總計9席。東元這次推薦1席董事由彭繼曾以東元法人代表出任，1席獨董則由立本台灣會計師事務所會計師楊文安出任。至於東元家電事業部行銷業務調處前特別助理陳銘彬3年前退休，符合獨董離退職務2年規定，這次受堃霖邀約，出任獨董。

(工商 )