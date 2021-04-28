農糧署28日指出，2021年期大蒜已於4月中旬採收完畢，種植面積5,032公頃，較常年4,454公頃增加13％，評估整體產量49,421公噸，較常年41,568公噸增加19％。

農糧署說明，大蒜是重要農產品，在我國在加入世界貿易組織（WTO）後，依規定開放進口，但大蒜為管制830項，不得大陸進口農產品之一。

農糧署指出，2021年因疫情尚未趨緩，國際航運受影響及目前國際蒜價（到岸價1,800～2,300美元／公噸）較常年（到岸價1,000～1,500美元/公噸）上漲7成。因農民普遍預期進口受阻，有惜售心理，目前國產大蒜約有5成尚由農民貯存，產地價格為100～133元/公斤，農民有合理收益。

為防止大陸大蒜轉運進口，影響國內交易秩序，農糧署指出，2002年成立「雜糧蔬菜特作協助鑑定小組」協助海關逐批鑑定大蒜原產地。依據國際商情資訊顯示，2021年埃及外銷大蒜首批將於5月上旬載運出港，預計1個月後，6月上旬運抵台灣，這批進口大蒜是由進口業者依市場機制自行進口，並無鼓勵業者進口。

農糧署強調，所有進口大蒜都將依據產地鑑定程序，協助海關辦理原產地鑑定，嚴防大陸大蒜轉口進入台灣，以保障農民權益。

(工商 )