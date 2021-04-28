信義房屋（9940）28日董事會通過第一季財報，受惠於整體房市交易持續熱絡，以及營運績效提升，合併營收36.22億元，創下歷年同期新高，年增65.49％，歸屬母公司淨利4.60億元，年增近11倍，每股純益為0.62元，較去年同期的0.05元大幅成長。

由於房地合一稅2.0七月將上路，帶動房市交易在新政上路前持續擴量，信義房屋單月營收自去年5月起連續超過單月10億元，今年3月更達15.65億元高檔水位，創下二年多來單月新高，信義營收多來自房仲及代銷本業所貢獻。

信義房屋表示，本業受惠國內諸多房市管制政策所引發的疑慮消除，先前觀望的剛性買氣出籠，加上去年第一季受新冠肺炎影響較大，致整體基期較低，因而第一季績效相對表現突出。

展望後市，大陸無錫百億建案銷售在疫情趨緩之後轉佳，預計今年中完工，下半年起可望成為除房仲代銷本業外，另一個重要業績來源，此外，國內開發事業的板橋江翠北側重劃區二案，144戶目前銷售率約85％、114戶年超過六成，二案分別於2022年6月、2024年9月完工，屆時完工認列，將可望陸續挹注信義房屋業績表現。

(工商 )