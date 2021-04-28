黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所破壞，事後所長許書桓疑刪除監視器畫面，警政署下令將許及副所長顏敏森2人依滅證、縱放人犯等罪送辦；台北地檢署27日收到警方函送案件，28日分案將許、顏2人列為被告偵辦，並於下午首度傳喚2人說明。據了解，許、顏均否認有滅證、縱放人犯，許辯稱是不慎把檔案格式化，沒有要刪除畫面，檢方認為仍有待進一步調查，訊後請回2人，將擇期再傳喚2人。

(中時 )