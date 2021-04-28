中崙所正副所長涉滅證 北檢今傳喚2人 2人否認犯罪訊後請回 20:472021/04/28 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所破壞，事後所長許書桓疑刪除監視器畫面，警政署下令將許及副所長顏敏森2人依滅證、縱放人犯等罪送辦。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所破壞，事後所長許書桓疑刪除監視器畫面，警政署下令將許及副所長顏敏森2人依滅證、縱放人犯等罪送辦；台北地檢署27日收到警方函送案件，28日分案將許、顏2人列為被告偵辦，並於下午首度傳喚2人說明。據了解，許、顏均否認有滅證、縱放人犯，許辯稱是不慎把檔案格式化，沒有要刪除畫面，檢方認為仍有待進一步調查，訊後請回2人，將擇期再傳喚2人。 黑衣人闖警局真相瞞市長向議會報告 黃珊珊：陳嘉昌會自請處分 口湖鄉長林哲凌涉索賄1400萬聲押獲准 (中時 ) #北檢 #滅證 #傳喚 #副所長 #否認 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 14:582021/04/28 社會 本土暴增3確診 華航機師傳給2家人 3人抗體陽性 13:492021/04/28 生活 松山所長「誤刪」黑衣人亂分局影像 陳家欽：違法一定嚴辦 10:232021/04/28 社會 綠委促中崙所長免職 北市警局：誤刪導致檔案流失 無滅證犯意 17:542021/04/28 社會 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保 08:532021/04/28 社會 數十道鐵門加設密道 湖口榮光路外籍私娼寮還是栽了 12:312021/04/28 社會 松山警滅證說謊 分局長拔官降調 04:102021/04/28 焦點要聞 林口康橋2學生抗體陽性 急採檢193人 全校改遠距教學 13:162021/04/28 生活 松山分局黑衣人之亂 檢方擬搜索保全證物 17:122021/04/28 社會 還原96秒關鍵畫面 戳破謊言 04:102021/04/28 政治要聞 新黨青年軍王炳忠等5人涉共諜無罪 北檢：將上訴 14:472021/04/28 社會 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 國安特勤舅甥成共諜 刺探馬英九蔡英文行程未遂下場慘 - 社會 - 中央社 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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