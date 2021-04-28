受到鋒面影響，全台各地持續降下大雨，讓缺水已久的中南部民眾興奮不已，多座水庫也小有進帳，但缺水現象究竟有沒有解？對此氣象粉專也給出答案，表示關鍵在五月下旬的21日至31日這10天內。

雨勢不斷，不少民眾也關心中南部能不能藉由這波鋒面擺脫缺水窘境。對此氣象粉專《台灣颱風論壇》也給出解答。首先是大家最關心的水庫解渴問題，颱風論壇表示，從近日到5月中旬的華南雲雨帶、鋒面、午後陣雨等降雨系統，不是雨勢較小，就是雨勢雖大但難以持久，無法有效解渴，但有總比沒有好。

颱風論壇指出，此波雨勢利多有限，5月下旬的西南季風+梅雨滯留鋒才是能否解渴的關鍵。(圖／台灣颱風論壇)

至於要到何時水庫才能解渴？颱風論壇指出，解渴關鍵在於需要大且長時間的雨勢，根據模式預報，要到5月下旬，也就是21日至31日才有可能出現此種降雨，但不確定性大，還須持續觀察。

颱風論壇補充，5月下旬夏季西南季風就會出現，帶來源源不絕的水氣，但仍需一個引信來引爆，這個引信就是梅雨鋒面，若順利的話，5月下旬可能出現西南季風+梅雨滯留鋒，能為台灣帶來豐沛雨勢，但依舊必須持續觀察。

颱風論壇也呼籲，如今面對缺水的最佳解方，依舊是節約用水，直到梅雨到來。

(中時新聞網)