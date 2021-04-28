許多人不敢吃香菜，覺得味道古怪，不過有網友表示，其實香菜不是最可怕的，還有一個香料味更重的「茴香」更令人難以入口，不料這議題引起廣大討論，有網友直指這青菜根本是「地表剋星」，味道比香菜可怕1000倍，還有人說這菜唯一的好處就是可以驅蚊，笑翻眾人。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，常常很多人不敢吃蔥、薑、蒜、香菜等辛香料，不過他覺得「茴香」才最恐怖。貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「我好怕」、「茴香跟青椒並列，我光聞到味道就會偏頭痛發作」、「這超臭，之前不知這什麼菜…整盤丟了」、「光看照片就很害怕」、「我也覺得比香菜可怕」。

有不敢吃茴香的網友直指它是「地表剋星」，味道甚至比香菜可怕1000倍！還有人說這菜唯一的好處就是可以驅蚊，笑翻一堆人。不過也有不少網友喜歡，表示「炒蛋不錯」、「好東西」、「我媽都用來煎蛋，超好吃的」、「超好吃的啊！吃完連打出來的嗝都很香」、「我很愛茴香」。

雖然許多網友都表示，無法接受茴香奇特的味道，不過也有不少擁護者提出適合的料理發法，建議用薑絲爆香後再加麻油、米酒炒一炒很好吃，包成水餃也不錯，或是煮酸辣魚、鮭魚時也很搭；此外，還有網友指出，聽過老一輩說，茴香有助於活血、固筋骨，很適合拿來炒蛋、煮湯，是他從小吃到大的人間美味。

(中時新聞網)