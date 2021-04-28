藝人羅志祥（小豬）去年4月被周揚青毀滅式分手，演藝事業及形象跌至谷底，沉寂一段時間後，近來復出動作頻頻，今（28日）還在社群網站發文預告晚上8點將公布一個大八卦，未料時間一到，讓網友全傻眼。

羅志祥28日晚間7點多在IG限時動態寫下：「這一年當中，總是有很多亂掰故事友人爆料，亂帶風向製造仇恨落井下石，斷章取義的新聞不斷不斷的報導，我真的受夠了，今晚八點，我將要公布一個真正的大八卦。」引發不少網友期待他是否要爆什麼大料。

未料，8點一到，羅志祥只貼出一張「八卦圖」，接著發文：「不要再亂掰亂寫為了騙讀者騙點擊率了，這社會還有很多需要被關注的事，沒事，洗洗睡吧。」令眾人傻眼。

羅志祥曬出八卦圖，讓眾人傻眼。（圖／翻攝自IG）

羅志祥和周揚青分手後，演藝事業全停擺，轉成在社交平台和許多粉絲互動，日前還曾透露今年會出新專輯，並積極減重，而他被周揚青踢爆渣男事蹟一周年後，近來被瘋傳疑似復合，可女方就曾在微博小號貼出一張歌詞截圖，笑稱：「我朋友說這歌簡直太適合我了，尤其是第二句，懂了嗎？」，歌詞寫道：「Got her own money,she don't need no nig'（她自己賺得盆滿缽滿，不需要男人）」，而網友提問：「是間接回應某些不實傳聞嗎？（指復合羅志祥）」，周揚青還大方回應：「是直接」。

(中時新聞網)