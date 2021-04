藝人羅志祥(小豬)去年4月被周揚青毀滅式分手,演藝事業及形象跌至谷底,沉寂一段時間後,近來復出動作頻頻,今(28日)還在社群網站發文預告晚上8點將公布一個大八卦,未料時間一到,讓網友全傻眼。

羅志祥28日晚間7點多在IG限時動態寫下:「這一年當中,總是有很多亂掰故事友人爆料,亂帶風向製造仇恨落井下石,斷章取義的新聞不斷不斷的報導,我真的受夠了,今晚八點,我將要公布一個真正的大八卦。」引發不少網友期待他是否要爆什麼大料。

未料,8點一到,羅志祥只貼出一張「八卦圖」,接著發文:「不要再亂掰亂寫為了騙讀者騙點擊率了,這社會還有很多需要被關注的事,沒事,洗洗睡吧。」令眾人傻眼。

羅志祥曬出八卦圖,讓眾人傻眼。(圖/翻攝自IG)

羅志祥和周揚青分手後,演藝事業全停擺,轉成在社交平台和許多粉絲互動,日前還曾透露今年會出新專輯,並積極減重,而他被周揚青踢爆渣男事蹟一周年後,近來被瘋傳疑似復合,可女方就曾在微博小號貼出一張歌詞截圖,笑稱:「我朋友說這歌簡直太適合我了,尤其是第二句,懂了嗎?」,歌詞寫道:「Got her own money,she don't need no nig'(她自己賺得盆滿缽滿,不需要男人)」,而網友提問:「是間接回應某些不實傳聞嗎?(指復合羅志祥)」,周揚青還大方回應:「是直接」。

(中時新聞網)