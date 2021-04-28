大陸著名工程熱物理學家與空間技術專家、中國空間技術研究院研究員閔桂榮，因病醫治無效，於2021年4月28日在北京逝世，享年88歲。

《光明日報》報導，閔桂榮，1933年6月2日生於福建莆田。1956年畢業於南京工學院，1963年獲蘇聯科學院動力研究所副博士學位。1991年當選為中國科學院學部委員（院士）；1992年當選為國際宇航科學院院士； 1994年當選為首批大陸工程院院士。歷任衛星總設計師、中國空間技術研究院院長、大陸「863計畫」航太領域專家委員會首席科學家等。

報導說，閔桂榮長期從事空間技術工作，是大陸人造衛星工程開拓者之一、航天器熱控制技術開創者，參與領導完成大陸第一顆人造衛星和多顆返回式及應用衛星的研製工作，為大陸空間技術發展作出系統、創造性成就和重大貢獻。在擔任大陸「863計畫」航太領域專家委員會首席科學家期間，領導大陸未來航太創新技術研究工作，取得大量重要科研成果。

報導稱，儘管成績卓著，但閔桂榮一生低調曾自謙道，與前景無限的航太事業相比，這只是一個良好的開端。我們還要長期不懈地努力，為大陸人民，也為全世界人類作出應有的貢獻。

(中時 )