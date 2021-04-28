「剛剛寫了離職單，眼淚竟然不爭氣溢出來了」，一名網友分享，他在公司待了6年，在昨(27日)終於勇敢提出離職，雖然他很熱愛他的工作，但這6年受到太多不平等的對待，他再也受不了決定離職，但貼文發出後就有網友認為，以台灣公司風氣來說，下一份工作也很可能碰到同樣問題。

一名網友在匿名公社上發文，表示他昨日向公司提交離職單了，原因是因為「太喜歡這份工作了」。他接著解釋，他在公司任職6年，他非常熱愛他的工作，但這期間受到太多不平等的對待，「睜眼說瞎話的，白的可以說成黑的...」，讓他決定不再忍氣吞聲，狠心離開。

放棄自己最熱愛的工作，讓他內心很難受，更以愛情來比喻自己心境，「傳統台灣的企業風氣真的那麼的爛嗎？6年了，真的割捨不下，這是不是跟談戀愛一樣，愛別人的那一方往往是最吃虧的？」

貼文發出後不少人給出回應，「加油！離職只是另種出路、不見得是壞事。我17年資照樣跟老闆說我不幹了，自己創業已經16年」、「舊的不去新的不來，你不走出城市怎知道還有一片萬里山林呢？加油吧！」、「加油，下一份工作會更好」，但也有人認為這就是台灣公司普遍風氣，「以前待過一間大企業，風氣差，管理階層粉飾太平，小部門都能一個月離職5人，缺人缺到連主管也下去做」、「人多必搞小團體，必有小人，你不搞人別人也會來搞你，台灣企業就是這樣，所以我乾脆自己創業當老闆」、「沒事！下一份工作，你會遇到差不多的人和差不多的鳥事，我是過來人」。

(中時新聞網)