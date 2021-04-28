中國國務院總理李克強28日與德國總理梅克爾以視訊方式共同主持第六輪中德政府磋商。李克強表示，希望中德雙方著眼未來50年的合作，堅持真誠相待、合作共贏，排除不必要的干擾，確保兩國關係長期健康穩定發展。

新華社報導，李克強在視訊會議時強調，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實，只要尊重彼此核心利益和重大關切，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

李克強稱，2022年是中德建交50周年，中德都支持多邊主義和自由貿易，雙方應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

澎湃新聞報導，梅克爾在主持會議時說，這是自己任期內的最後一輪政府磋商，但不會是中德之間的最後一輪政府磋商。梅克爾強調，新冠疫情給社會和經濟都帶來嚴峻考驗，只有攜手抗疫、才能共克時艱。她表示，德國和中國可以就疫苗生產、相互認證或在世衛組織進行疫苗認證坦誠交流。

梅克爾認為，除了經濟將一如既往是雙邊合作的關鍵領域之外，德國與中國也會繼續深化其他方面的合作，如從外交政策層面協調和解決世界上的某些衝突、氣候保護、公共健康等。她稱，2021年以來，德國與中國的多個部門之間已經達成了一系列協議，包括2021年至2023年的德中健康行動計畫、有關氣候保護和可持續發展的意向聲明等。

梅克爾坦言，德中夥伴關係也意味著雙方可以一起討論棘手的議題、開誠佈公。即使分歧在所難免，雙方依舊可以通過談判交換意見。

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