西門猛鬼大廈「20年奪30命」 揭西寧國宅恐怖真相

陳姓女網紅「MC姊」26日深夜在俗稱西門猛鬼大廈的「西寧國宅」墜樓輕生，死狀悽慘，現場留下隨身包包，和1張印有臉書貼文的A4紙張；據悉，西寧國宅是台北市有名的陰森大樓之一，20年來已發生至少30起命案；命理師則表示因為該建築設計不良，通風、採光很差，住戶長期下來易產生鬱悶情緒。

據悉西寧國宅屋齡超過30年，最初是1名老兵忘記帶鑰匙，從外牆攀進屋內時不甚墜樓，自此後開始發生多起靈異事件，包含是墜樓、燒炭、暴斃、情殺等等，在台北有陰森大樓稱號；據統計，該大樓平均1年發生6起事故，20年來已奪走約30條人命，許多靈異探險節目都會到此處拍攝。

陳姓女網紅「MC姊」26日深夜在俗稱西門猛鬼大廈的「西寧國宅」墜樓輕生，死狀悽慘，現場留下隨身包包，和1張印有臉書貼文的A4紙張。（圖／翻攝當事人臉書）

曾有住戶表看到模糊的男子臉孔飄進衣櫃裡；還有女子只是經過該處，就被一股不知名的力量帶到頂樓，當下從頂樓往下看，還依稀看到很多人在招手；也有一名女性住戶民國93年被發現陳屍在電梯井底、衣服有破損，因此被警方研判衣物勾到電梯而摔落，但檢警在勘驗現場時卻沒有發現被撕落的衣物，該女子的死因因此成謎。

命理師高煜霖指出，西寧國宅因為內部空氣不流通、裝潢採光不佳，整理設計不良之下，依風水學來看，容易導致住戶憂鬱、鬱悶，嚴重的話就會產生輕生念頭；雖然大樓有安座土地公廟，但廟的下方即是停車場，車輛頻繁進出會使得土地公坐得不安穩，讓鎮煞效果打折扣。

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