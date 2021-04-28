中國國債協會28日公布大陸首份地方政府債券市場研究的藍皮書，報告指出，前期專項債大幅擴容以及抗疫特別國債發行後存量項目較多，資金接續需求較大，仍需保障專項債的穩定投入，2021年新增地方債發行規模或達人民幣（下同）4.62兆元。

上證報報導，藍皮書還建議，要強化「借用管還」全流程管理，充分發揮地方債穩增長、補短板、調結構、擴內需、防風險的重要作用。地方債務額度分配機制將持續優化，規範政府舉債融資機制，專案審批和投資計畫審核或將更加嚴格，地方債還款主體將進一步明確。

藍皮書提醒，現階段地方債市場仍存在諸多問題，如市場化程度有待提升、配套管理機制仍需完善、區域債務風險不容忽視等。

4月中國地方債發行高峰如約而至。截至目前，4月已招標結束以及已公告的地方債規模達7,758.23億元，較3月全月規模大增逾六成，並將創下八個月來新高。

中國財政部在2021年提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中公佈，2021年地方財政赤字8,200億元，比去年（9,800億元）減少1,600億元；安排地方政府新增專項債券3.65兆元，比去年（3.75兆元）少約1,000億元。

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