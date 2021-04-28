美國電動車大廠特斯拉近日向美國證券交易委員會（SEC）遞交的文件顯示，2021年第一季，特斯拉在中國收入達到30.43億美元，較上年同期的9億美元激增238.1％，占特斯拉第一季營收比例達29.29％。

界面新聞報導，根據特斯拉遞交的文件，中國市場仍為特斯拉全球第二大市場，但與美國市場的規模進一步縮小。文件顯示，特斯拉第一季在美國的銷售收入達44.24億美元，年增59.82％，占特斯拉Q1營收比例達42.58％，較2020年同期的46.23％有所下降。

另外，挪威、荷蘭等其他市場貢獻29.22億美元，年增達26.11％。特斯拉第一季財報顯示，公司該季度營收達103.89億美元，年增74％，淨利潤為4.38億美元，是公司連續第七季實現盈利。

另外，該公司第一季汽車業務的總營收為90.02億美元，上年同期為51.32億美元，年增75％。其中值得注意的是，該公司通過賣出比特幣獲得1.01億美元資金。截至2021年3月31日，公司淨數位資產為13.31億美元。另外，運營收入為5.94億美元，其中碳積分銷售額就占了5.18億美元，不僅遠高於2020年第四季的4.01億美元，更創下新高紀錄。

(工商 )