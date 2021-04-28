網友在臉書社團「靠北登山大小事」po文，指新北市登山協會某協會一行52人，24日未沒訂到天池山莊床位，「技術性迫降」睡大廳，讓其他山友直呼「原來大廳可以睡人」；南投林管處強調，該處已對團員做出1年內不能申請入住的處分，當時是因天色已晚好心讓他們住下，並未收取住宿費用。

網友在臉書「靠北登山大小事」po文，指某區域登山隊很扯，一行52人，約莫晚上7點多一行人浩浩蕩蕩來，像就想紮營在古道上，結果也沒帳蓬，想跟山莊租房，結果一群人被訓話一陣子，最後莊主收留了他們。

半夜兩點半準備吃早餐，我跟同行友人從營位上來打開山莊的大門，映入眼簾的是天啊！原來山莊大廳可以睡人，還睡的整間滿滿，完全限制我對山莊的想像，每個禮拜床位都是2000多人搶88，我都不知道有包含大廳地板的部分？

此事引發很多諸多山友不滿。該協會人員指出，他們自己也是受害者，指稱1名幫忙訂位的是前莊主。

南投林管處表示，該協會當時在屯原登山口時，宣稱晚間會入住檜林保線所，但事後卻在晚間7時出現在天池山莊，該團領隊以團員有人有高山症、年長者眾多為由要求入住，山莊人員因而通融，讓該團暫留山莊大廳；該處將修正相關管理辦法，目前朝加重追繳住宿費方式修訂。

林管處說，天池山莊唯一的訂房方式是網路訂房，於住宿日前60日開放受理，如果超過床位會再進行床位及營地電腦抽籤；若因林業公務、救難訓練、教育訓練、學術研究或林業推廣等經營管理需要，可以來文申請入住。

南投林管處強調，此協會解釋是向天池山莊1名李姓前莊主訂房，不知道沒有房間。但天池山莊無「莊主」職位，僅有管理人員管理山莊及協助山友各項事務，林管處所轄埔里工作站曾有1名李姓員工，但民國107年3月退休。

(中時 )