高雄1名女網友控訴，她今年年初想趁過年前換新造型，聽信1名不熟悉的設計師說現今流行「電鍋燙」，沒想到燙髮過程竟導致她的頭皮3度燙傷，住院開刀進行多次清創手術，術後耳朵甚至缺了一角，還要進行要價16萬的植髮；而店家始終敷衍處理，甚至反控告她誹謗，如今已轉移店面到其他地方，她因此PO文要民眾注意該店家。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的家人今年初想趁著過年前換髮型，因為熟識的髮型設計師已約滿，他的家人因此選擇別間不熟悉的髮廊；而該髮廊的設計師稱現今時下流行「電鍋燙」，推薦嘗試，沒想到開始燙髮卻造成家人的頭皮3度燙傷，耳朵被燙到紅腫，事後緊急送醫做清創手術4次，導致耳朵缺了一角，毀損的頭皮還需進行植髮。

女子燙髮過程竟導致她的頭皮3度燙傷，住院開刀進行多次清創手術，術後耳朵甚至缺了一角，還要進行要價16萬的植髮。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友控訴，店家第一時間發現他的家人遭燙傷，第一反應竟是認為對方小題大作，還問說剩下幾分鐘要不要燙完，事後得知植髮費用高達16萬，擔心賠償不了，竟請律師反控告他的家人誹謗，說是對方主動撥掉管子才導致燙傷；原PO說他的家人之後住院、臉整個腫起來，需要吃止痛藥才能入睡，「扯的是店家一點悔意也沒有！」

原PO質疑店家瞎扯「電鍋燙」，還說店家事後關閉原店面，改到其他地方開店，怒批「她還有做臉和美甲服務哟，說不定不小心剪掉你一根手指頭，回頭說是你自己手指頭伸過去的」；許多網友看到照片紛紛留言太恐怖，「太嚴重了，跟出車禍差不多了」、「太扯了，提告吧！」

(中時新聞網)