台電計畫在中火興建燃氣機組，減少燃煤發電；但台中市長盧秀燕要求先拆除燃煤機組，才能增建燃氣機組，民進黨批盧秀燕卡燃氣機組。台北市議員羅智強表示，民進黨見到盧秀燕民調居高不下，已全面展開「獵燕計畫」，第一步就是把中火燃氣機組的矛盾導向「先建後拆」、「先拆後建」兩議題。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，盧秀燕施政滿意度高達71.4％，較去年增加33.4個百分點；不滿意度為23.9％，則減少了23.9個百分點；4.6%未明確回答。另外，盧秀燕的信任度高達73.5％，增加29.3個百分點；不信任度18.9%，增加21.8個百分點；7.6%未明確回答。

羅智強28日在臉書貼文表示，盧秀燕為台中人食安反萊豬、為台中人健康反空汙，民進黨見到盧秀燕民調居高不下、深得台中民心，已全面展開「獵燕計畫」。第一步就是把中火燃氣機組的矛盾導向「先建後拆」、還是「先拆後建」，這根本是說謊；因為台電並沒有要「先建後拆」，而是「先建（燃氣）後備用（燃煤）」。盧秀燕要求的是，建了燃氣就要拆燃煤，因為台電不願承諾，才僵持至今。燃氣機組的排碳量，是燃煤的一半，增加中火的燃氣機組，卻不拆除燃煤機組，那麼總汙染量還是增加。

羅智強指出，身為台中市長，盧秀燕不可能在台電沒有承諾要拆除燃煤機組前，就放水燃氣機組。民進黨說這是「卡建設」，盧秀燕其實是「卡空汙」，羅智強忍不住說，為守護台中市民健康，盧市長「卡得好」！

盧秀燕為台中人食安反萊豬 為台中人健康反空污 民進黨見到盧秀燕民調居高不下、深得台中民心 已全面展開「獵燕計劃」 第一步 就是把中火燃氣機組的矛盾導向「先建後拆」還是「先拆後建」，這根本是說謊。因為台電並沒有要「先建後拆」，而是「先建（燃... 由羅智強發佈於 2021年4月27日 星期二

(中時新聞網)