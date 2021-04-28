市場調查機構DIGITIMES Research表示，中國公有雲指標業者在「十三五」階段相繼投入量子技術發展，政府在「十四五」規畫中再度重申量子技術的重要性，然目前中國主要雲業者的量子策略首重開發量子模擬器及完善量子雲平台，量子電腦或處理器皆無顯著進展，但顯露中國量子運算產業發展正面臨軟硬體失衡挑戰。

DIGITIMES Research表示，中國自2016年開始的「十三五」便將量子技術列為科技發展重點項目，以結構性政策扶植量子產業發展，主要雲端業者也陸續成立量子研究團隊，發展量子運算相關服務，2021是中國進入「十四五」規畫的第一年，量子技術繼續被中國政府列入科技發展項目之一，儘管量子技術仍為發展前期，但量子運算及量子通訊發展涉及藥物開發、能源材料及國防安全等議題，促使世界各國明訂量子技術為國家發展策略。

阿里巴巴推出挑戰量子霸權的量子模擬器「太章」，同時發表阿里雲量子開發平台；百度量子策略延續AI主軸，推出圍繞量子機器學習工具「量漿」等三大項目，華為則是以量子化學切入量子領域，發表HiQ量子模擬器及雲平台，騰訊發表量子雲平台Simhub後，後續暫無顯著進展。

DIGITIMES Research表示，中國主要雲業者至今未有明顯量子電腦策略或具體成果，實體量子運算資源仍為量子產業發展基礎。目前中國已有少數研發單位或新創業者投入量子電腦研發，高度稀缺性勢必成為未來各雲平台積極爭取合作目標，後續是否由國家政策主導合作方向，或引入其他國家的量子運算資源，以及對全球量子產業發展的影響，皆值得長期關注。

(工商 )