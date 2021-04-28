美國總統拜登趁他首場國會聯席演說的機會，發表第3套經濟刺激方案，這項規模1.8兆美元的「美國家庭計畫」（American Families Plan），著重在兒童照護及教育，財源主要來自徵收「富人稅」，包括調高富人資本利得稅。

就職即將滿百日的拜登，28日發表他上任後首場國會聯席演說，他趁機公開「美國家庭計畫」細節。這也是繼1.9兆美元疫情紓困方案及2.3兆美元基建計畫後，拜登政府推出的第3套經濟刺激方案。

白宮透露，1.8兆美元的「美國家庭計畫」，包含10年內新增1兆美元支出及8,000億美元減稅優惠，是拜登「重建美好未來」（Build Back Better）計畫二部曲的其中之一。首部曲逾2兆美元基建計畫已於上月底公布，旨在促進就業。

拜登周三發表的計畫內容，包括提供3到4歲幼兒免費學齡前教育，預算2,000億美元；另外，1,090億美元用於提供2年免費社區大學教育。

拜登政府也規劃編列2,250億美元經費，補助家長的幼兒照顧費用，並幫幼兒照護工作者加薪。美國政府官員表示，這有助育有5歲以下幼童的家庭，照顧幼兒支出不超過所得的7％，平均每年可省下1.48萬美元托兒費用。

針對有照顧幼兒及生病家人需要的勞工，拜登政府擬建立帶薪家事假的制度，請假勞工最多可月領4,000美元，最低限度要替代三分之二工資。

為替「美國家庭計畫」籌措財源，拜登政府把腦筋動到金字塔頂端的高所得者要徵「富人稅」。不僅打算將所得稅最高稅率由目前的37％上調到39.6％，此外針對年收入逾100萬美元的家庭，拜登也準備把現行資本利得稅的最高稅率，從20％調高至39.6％。

不過拜登端出的最新經濟方案，恐會引來共和黨強力反彈，他們抨擊拜登連推財政刺激計畫，已讓聯邦支出破表，對於拜登要對企業和富人加稅更是反對。

(工商 )