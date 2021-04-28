房地合一稅2.0版本今年7月上路，政府還將加碼推囤房稅、第2戶限縮貸款5成，種種打炒房措施，房產名嘴田大全直言，政府現在的心態就是「股市上漲開香檳、房市上漲下地獄」，市場游資太多可以投入股市、就是不許投入房市，「紡織業是產業，營建業也是一種產業，政府不該打壓產業、更不能影響交易秩序！」

市場游資有多少？田大全舉統計數據為例說，今年2月，全台銀行存款高達48.9兆元，創下歷史新高，市場就是這麼多資金需要找出口，政府還想續推第2戶限貸5成，「那就太超過了，不管自住或置產大家都不用玩了！」

田大全今（28）日下午受大台中不動產開發公會邀請，針對政府打炒房專題演講。他說，政府針對短期投資客打壓、遏止炒作風氣，大家都舉雙手贊成，但是也不用一直不斷加碼打房。

田大全強調，如果沒有這場全球疫情，就不會有因為挽救經濟而產生的「全球降息」以及極大的量化寬鬆政策。台灣也出現「史上最低利率」，央行貨幣供給創新高，市場資金過於充沛，物價上漲，土地價格跟著水漲船高；另外台商回流，產業擴廠，缺工問題嚴重，工資上漲4成，原物料也上漲3成等種種因素，最終導致房價居高不下。

田大全說，今年第一季不動產移轉棟數剛出爐，較去年同期大幅增長2成，馬上就解讀為「打房無效」。而央行不排除對自然人第二戶貸款成數限制在5成以下，這對許多想盡孝道的為人子女，自己有房若要購屋給父母者，將形成極大的貸款壓力與負擔。

田大全認為，國家政策應該盡量讓人民「老有所終，壯有所用，幼有所長」，長輩與子女住房問題若無法解決，影響百姓基本生活甚鉅，期望政府體恤民眾生活艱難，「打炒房不能影響全民居住權益，也不能因少數無殼蝸牛的想法，影響到大多數有房民眾居住生活權益。」

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，目前建築業面臨最大問題是「雙缺」，也就是「缺工」和「缺料」，工料雙缺造成成本上漲，去年至今工資漲4至5成、材料漲2至3成。

王至亮舉缺工問題為例說，全台各行業合法移工76萬多人，政府公共工程占四千多人，民間建案至今尚未開放，「公會不斷向政府喊話呼籲，卻至今未果，加上土地成本攀升，成本已吃掉大半的利潤，對原本利潤就不高的中南部中小型建商，恐怕會難以經營！」

王至亮語重心長表示，呼籲政府應在稅負上做通盤的檢討和改進，提高國家競爭力，增加就業機會，經濟繁榮人民所得增加，才是福國利民之道。

(工商 )