29歲大陸女星鄭爽日前遭前男友張恒曝光對話紀錄，讓她為逃稅涉嫌簽下陰陽合同，並已高達1.6億人民幣（約台幣6億）天價片酬接演電視劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂）一事曝光。在大陸官方介入調查鄭爽逃稅一事之際，鄧超、唐嫣、那英等15位大咖藝人更被注意到在今年陸續註銷工作室登記，被網友質疑內情並不單純。

據央視報導，鄭爽涉嫌利用陰陽合同逃稅被舉報，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實；北京市廣電局也啟動對相關戲劇製作成本及演員片酬比例調查，將堅決整治陰陽合同、天價片酬、偷逃稅等問題，嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇製作成本和演員片酬在電視劇製作成本中的比例，為電視劇行業高品質發展營造良好環境。

許多藝人工作室突然在今年相繼註銷。(取自微博)

藍鯨財經記者工作平台微博更進一步指出，多位藝人工作室不約而同地在近日註銷天。據悉，今年涉及註銷工作室的名人包括魏大勳、姚晨老公曹郁、何炅父親、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、那英（後撤銷簡易註銷公告）、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然、王千源，共計15名藝人。

為何這些明星會突然註銷工作室登記，原因令人好奇，大陸網友也紛紛留言表示「註銷了就沒事？」、「好家伙，范冰冰那时候都没这么大动静」、「此地無銀三百兩？」但也有人為這些藝人澄清，「鄭爽的事情這兩天才曝光的，裡面好幾個藝人趙本山、沈騰、井柏然、朱正廷、吳宣儀、孟美岐都是一個多月前註銷的。難道他們都有未卜先知的超能力，知道一個月後鄭爽要出事，就把工作室關了？」

大陸律師楊曙光向陸媒《鳳凰網》解釋藝人成立工作室原因有二，一是工作室對於藝人來說在演藝事業上自由決策權較大，如可以自由選擇劇本、廣告代言等；另一原因為在稅收政策上，藝人工作室作為個人獨資企業，可以通過合理的稅籌方式減少個人所得稅的繳納。

(中時新聞網)