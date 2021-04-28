曾經的大陸IC設計龍頭、指紋辨識晶片大廠匯頂科技4月26日發布2020年財報顯示，合併營收66.87億元人民幣、年增3.31%，淨利則是來到16.59億元人民幣，較去年同期下跌28.4%，主要是疫情、市場競爭加劇，並投入開發力道持續增加所致。該公司從當年上市市值突破1000億元人民幣，如今遭到腰斬，股價從高點下跌約70%，大股東、台灣IC設計大廠聯發科則是陸續出脫持股。

陸美貿易戰於2018年7月開打後，隨後演變成全球2強在科技產業競爭霸權的戲碼，由於半導體為科技產業發展重要基石，大陸半導體產業遭到美國政府打擊，無論是先前自行研發5G手機處理器的華為旗下海思半導體，到後來大陸晶圓代工龍頭中芯國際，大陸超級電腦晶片開發商飛騰等，都遭列實體清單，斷絕與美企的業務往來、高階晶片來源以及半導體生產設備等。

此外，取代匯頂科技成為大陸IC設計龍頭的紫光展銳，母公司紫光集團面臨龐大債務壓力，發行公司債價格一路暴跌，財信傳媒董事長謝金河近期在臉書表示，立訊、中興通訊、歐菲光和歌爾都出現腰斬等級的跌幅，聯發科投資的指紋辨識晶片廠匯頂科技股價從388元跌至99元人民幣，AI晶片的寒武紀也大跌逾8%，股價從297跌到119元人民幣，大家都很熟悉的紫光已經從139.5元跌至17.52人民幣，創上市以來新低。

實際上，匯頂科技在2019年於深圳交易所掛牌後，市值一度站上1000億元人民幣，成為當時大陸IC設計廠市值最高公司，也是首家突破千億關卡的公司。據《今周刊》過去報導，匯頂科技創辦人兼董事長張帆當時受訪表示，大陸本地的手機市場足以提供龐大養分，類似華為、Oppo等手機品牌的故事會風起雲湧，甚至包括智能汽車、電動汽車等，都是大陸發展半導體產業的良機。

匯頂科技於2002年成立，一開始專攻電話IC，2006年轉攻觸控IC，研發團隊及矽智財（IP）擁有一定實力。聯發科於2011年決定投資匯頂科技，就是一開始的大股東，在2016年上海A股掛牌上市，聯發科間接持有24%股權。匯頂股價一度大漲9倍以上，甚至超過當時聯發科的市值。聯發科在持有匯頂多年後，旗下子公司匯發國際於2019年持有約13.57%，當時市值約為140億元人民幣，約4個聯發科的股本。

當時謝金河還表示，大陸IC設計公司的本益比多在50到100倍之間，台灣卻只有10到15倍，若匯頂可以站穩腳步，恐怕眾多IC設計業者不會選擇在台股掛牌，台灣半導體產業有被掏空的風險。

不過，隨著匯頂業績放緩、太過依賴單一產品，以及技術換代乏力等問題，讓匯頂的業績一次次不如市場預期，聯發科也一路從持股24%降至13.57%，今年1月更剩7.29%，今年3月匯發國際持有匯頂的股權更是來到4.27%。

大陸國家集成電路產業投資基金（國家大基金）持股也僅剩1%，不過，根據該基金投資的規則來看，國家大基金有回收獲利的階段，不排除國家大基金是因此理由降低持股。不過，匯頂股價已經從去年高點至昨(27)日崩跌將近70%，如今市值僅剩454.53億元。

反觀聯發科，先是強奪先機進攻5G市場，不僅在2020年打敗全球手機晶片龍頭高通，成為奪下全球龍頭寶座，股價更是從去年低點301元，截至28日收盤來到1080元，漲幅達258%。聯發科28日舉行法說，並公布2021年第一季財報，受惠於全面產品線需求強勁，合併營收達1,080.33 億元新台幣，年增77.5%，毛利率、營益率與稅後淨利率三率三升，稅後淨利年增達347%，每股盈餘16.21元，為去年前3季總和。

聯發科表示，持續投入智慧家電、物聯網以及電源管理業務，5G 手機晶片市占率有望達達 45%，今年將投入30億美元研發，預期年營收漲幅超過 40%，毛利率上看 46%，同時調高股利配發率與加發4年總計超過 1000 億元特別現金股利。

至於如今的大陸IC設計龍頭、紫光展銳，日前剛完成上市前的新一輪融資，規模達53.5億元53.5億元，預計在年底申報大陸科創板上市。

(中時新聞網)