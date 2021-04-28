據軍方官員透露，我駐美21中隊的F-16戰機，近日將陸續分批飛回台灣，進行性能提升，為維持我在美飛行訓練，空軍已完成性能提升的F-16V戰機，將由空軍嘉義基地飛往美國的路克基地，做為飛行員的專精訓練之用。據了解，這是我空軍飛行員首度自台灣飛到美國，1997年F-16交機時，我空軍飛行員曾自美國飛回台灣，但不曾有飛行員自台灣飛到美國。

據透露，我在美F-16戰機回改進行性能提升的規畫，包括中途停的美軍基地，以及空中加油等，空軍均已完成，所有在美戰機，都要回台升級，飛機塗裝也改漆國徽，每批約兩至3架，分批飛回台灣，每次飛回幾架，即派同樣架數並完成升級的F-16V飛去美國路克基地。

據了解，我戰機不曾從台灣飛到美國，空軍利用這次戰機性能提升機會，從嘉義基地飛往美國，是台美軍事合作1項突破，也是飛行員難得的長程飛行訓練。

1997年F-16交機，從美國沃斯堡飛到台灣，飛行員郝光明中校坐雙座機後座，一路從美國飛回台灣，共分三段航程，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，前後11天，中途停留夏威夷及關島空軍基地，才抵達嘉義基地。

(中時 )