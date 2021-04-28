中央氣象局晚間發布大雨特報，今(28)日夜晚至明(29)日白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。鋒面通過及東北風稍微增強，北部地區有陣雨或雷雨，中部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。從氣象局降水預報圖可見，將近半個台灣都濕到變色，強降雨熱區集中在中部以北及東北部地區。

根據氣象局網站12小時定量降水預報圖顯示，從28日晚間8點至29日上午8點，西半部地區、將近半個台灣的面積，幾乎都呈現橙、黃、綠、藍代表降雨的顏色覆蓋，29日白天過後，降雨逐漸趨緩，橙、黃色降雨熱區的面積也明顯縮小。

氣象局發布大雨特報，今(28日)晚至明(29日)白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。(圖/氣象局)

氣象局降水預報圖可見，將近半個台灣都濕到變色，強降雨熱區集中在中部以北及東北部地區。(圖/氣象局)

氣象局粉專《報天氣》最新預報表示，28日深夜至29日上半天鋒面通過台灣地區，水氣明顯增加，各地降雨機率上升，中部以北及東北部地區降雨較為持續及全面，尤其北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，花東及南部地區降雨較為局部。

氣溫方面，氣象局表示，鋒面影響，各地天氣不穩定，各地低溫約20至22度，北部及宜蘭高溫略降到23至25度，其他地區高溫在26至29度之間。29日下半天鋒面通過後，水氣明顯轉乾，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東及南部地區偶有零星雨；氣溫方面，北台灣低溫18、19度，其他地區約20至22度，北部高溫22、23度，其他地區25至29度。

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(中時新聞網)