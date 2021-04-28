臉書專頁「8891中古車網」日前分享了一段影片，影片中一位穿著清涼黑色背心的貨車女駕駛，開著一台50呎的正在貨櫃車倒車入庫，一般會開車的人都知道，大貨車死角多，要倒車時距離及角度都要特別小心，而這支影片中的金髮女駕駛，只花四分鐘就完成倒車入庫，技術完全不輸專業的貨車司機，許多男駕駛看了都甘拜下風。

在台灣一般開大貨或聯結車均以男性居多，尤其更要小心馬路「三寶」，而「8891中古車網」分享了一支影片，從影片見到一位金髮美女，從駛座看照鏡幾乎看不到車尾，而金髮女駕駛將左手靠在窗戶旁，僅用單手來操控方向盤，動作相當熟練，不停盯看後照鏡修正角度，在左顧右盼下，一分鐘後車尾就成功進入工廠入庫，展現了超完美停車技術。

這名女駕駛除了有完美的開車技術，身材也超驚人，在影片中穿者黑色挖空背心，隨著車輛的震動，女駕駛的車頭燈也更著晃動，這一幕讓老司機暴動了，在facebook已被分享次數超過373次引發熱議， 按讚次數高達七千多次，網友紛紛留言「這個影片...只有我沒在專注她的開車技術嗎？」、「技術真的好，但不得不說頭燈亮度更勝一籌…」、「車內照明相當清楚！」、「他什麼時候停好車的！？我怎麼都沒看到？」、「衣服顏色不錯」、「為何我看不到車？」、「感覺她沒有再轉方向盤」、「只有我看到抖動嗎?」、「倒車也能看半小時」。

巴西知名的貨櫃車網紅Sheila Bellaver。(圖／Sheila Bellaver youtube)

這名金髮女駕駛其實是巴西知名的貨櫃車網紅「Sheila Bellaver」，她除了是名專業貨櫃車駕駛，還擁有一輛粉紅色貨櫃車，本身就是一位專業貨櫃車駕駛，在臉書、IG以及YouTube都超過百萬人追蹤，，時常在個人社群網站分享自己開車日常。

(中時新聞網)