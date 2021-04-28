美國聯邦公開市場委員會(FOMC)即將發布本月的利率決策會議結果，加上科技巨頭密集在本周開出新一季度財報，有的公司業績遠超市場預期，包括Google、特斯拉以及AMD等，但當中卻包括一些隱憂，導致市場看法不一，盤前美股3大指數期貨漲跌不一。美股周三(28日)開盤下跌124.47點、暫報33,860.46點，網路搜尋引擎巨頭Google股價大漲超過4%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌131點或0.39%、暫報33,853.93點；標普500指數上漲1.6點或0.038%、暫報4,188.32點；那斯達克指數下跌38.78點或0.28%、暫報14,051.44點；費城半導體指數下跌32.02點或0.99%、暫報3,193.59點。

4大科技巨頭股價漲跌不一，Google股價大漲超過4%，特斯拉股價下跌7.01美元或0.99%、暫報697.73美元。台積電ADR股價下跌2.27美元或1.87%、暫報119美元；聯電ADR股價下跌0.27美元或3.57%、暫報10.54美元。英特爾股價上漲0.1美元或0.17%、暫報58.07美元；AMD股價上漲1.9美元或2.23%、暫報87.11美元；NVIDIA股價上漲0.46美元或0.075%、暫報615.73美元。

波音連續第6個季度財報虧損，導致股價下跌約2％，這拖累道瓊指數表現。美國聯準會(Fed)主席鮑爾（Jerome Powell）將在周三下午2點30分發布記者會，市場擔憂這些言論可能會改變市場走向。市場關注Fed是否縮減寬鬆政策以及購債計畫規模，推動風險資產評估出現變動。

(中時新聞網)