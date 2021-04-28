摩根大通（JP Morgan）不久前提及三星電子（Samsung Electronic）將併購車用晶片廠，點名多家如恩智浦（NXP）、德州儀器（Texas Instruments）和Microchip等廠，其中恩智浦呼聲最高，指出其在車用晶片的領先地位將可與三星旗下子公司Harman實現協同效應，但鑒於晶片在全球上的重要性，多國政府可能將干預併購。

三星財務長崔允浩於1月28日在會議上宣布，將計畫投入併購交易，並將市場聚焦於車用晶片市場；此外，摩根大通分析師JJ Park曾在報告內容中指出，三星電子資產負債表上共有1140億美元的現金，而負債僅200億美元，共有約1000億美元的大量資金可以運用。

根據《Business Korea》報導，恩智浦於亞利桑那州和德州都有生產線，而三星電子同樣也有生產線；此外，恩智浦在車用晶片產業具領先地位，其車輛應用處理器（AP）、資訊娛樂技術均擁有相當不錯的技術，若實現交易，將能與三星子公司Harman在車輛AP和資訊娛樂領域中產生協同效應。

恩智浦去年車用晶片年銷售額達44%，而其他如21%的物聯網銷售額、20%通信基礎設施相關銷售額和15%的移動產品銷售額，均與三星電子業務有所連接；若三星實施併購恩智浦，將成為繼Harman後最大的併購案。

不過由於車用晶片在全球霸權競爭中具一定的重要性，因此如大陸等多國政府可能不會批准這次的交易，如同先前英國未批准英偉達（Nvidia）併購ARM、大陸未批准應用材料（Applied Materials）對國際電氣（Kokusai Electric）的併購。

(中時新聞網)