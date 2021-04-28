美國軍隊剛剛部署了第1批近程防空車，或稱為M-SHORAD(Maneuver Short-Range Air Defense,機動短程防空)，這型防空車是由M1126史崔克輪型裝甲車(Stryker vehicle)所改裝。

防衛新聞(Defense News)報導，美軍第4防空砲兵團第5營(簡稱：5-4 ADA)的士兵，收到了4輛M-SHORAD 防空史崔克車，車上安裝有4具AESA小型主動相陣雷達與光電偵測系統，搭配4枚FIM-92刺針飛彈(Stinger Missile)和30公釐M230自動機砲、7.62公釐M240機槍，其火力比前一代的復仇者系統(Avenger System)要強，復仇者系統是悍馬車上加裝刺針飛彈和1具.50口徑機槍。

去年10月，美國陸軍與通用動力公司陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）簽訂了價值12億美元的合約，購買防空史崔克戰鬥車。

5-4 ADA做為最早的防空史崔克使用單位，因此也負責測試M-SHORAD系統原型。新聞稿稱，到2020年，該單位的18名機組人員，被選為原型系統的試驗者，在白沙靶場(White Sands)進行的為期6個月的初始作戰評估。

5-4 ADA的安德魯·韋雷斯（Andrew Veres）表示，M-SHORAD上使用新技術，確實是跨時代的，「這套防空系統比以前的裝備都改進許多，包括生存能力、機動性、可靠性、越野能力。」

不過，如今的裝備只是過渡階段，因為美國陸軍期望的是雷射武器或其他類似的能量武器，才能更有效的防禦敵方火箭、飛彈、迫擊砲以及無人機，或是武裝直升機的攻擊，只要電力足夠，雷射武器是沒有彈藥限制的。

加裝雷射砲的史崔克車。(圖/美國陸軍)

這並非空談，美國陸軍於2019年7月已指定諾斯洛普-格魯曼(Northrop Grumman)和雷神公司(Raytheon )開發50千瓦功率的雷射砲，由史崔克的載台。這是一項價值2.03億美元的合約，雷射砲原型車已在阿拉巴馬州的紅石兵工廠組裝，主要的技術難度在貯能系統，可能是高效率電容器。

今年春季，奧克拉荷馬州的西爾堡舉行測試，以確定哪一種雷射砲性能最好，到2022財政年度，應該就能看到4輛史崔克雷射防空車，將稱為「能量武器機動短程防空系統」（DE- M-SHORAD）。

(中時新聞網)