Albee和男友Falo還原摸屁事件。（TVBS提供）

楊昇達首度跟女友若綺同台。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》邀請到首度公開戀情，帶著另一半上節目的Albee及男友Falo、以及楊昇達、若綺情侶檔，印證「你們的愛有多深」。 前陣子剛被周刊拍到疑似在路邊摸男友臀部的Albee在節目上喊冤，還原當天狀況。

只見主持人沈玉琳先是大開Albee玩笑，質疑兩人願意上節目的動機：「該不會是被拍到才趕鴨子上架，被迫公開吧！」Albee急忙解釋，是已經答應要上《熱吵》後才被拍到，而且自己是邊走邊拍男友屁股，但可能因為手指頭天生就伸不直，以至於造成錯覺，被媒體解讀為「摳」。沈玉琳進一步追問Falo當時的感覺，他反倒大方笑說：「還滿不錯的。」Melody也替兩人緩頰：「這就是情侶間的情趣啊！」

另一對情侶檔楊昇達與若綺交往7年，首次在節目上公開戀情，楊昇達形容女友平常沒什麼地雷，也認為自己是溫文儒雅的紳士，但卻被若綺爆料非常愛碎念。楊昇達說自己在錄影前會先洗澡再出門，一次洗好澡卻發現腳還泡在水裡，猛然一看原來是頭髮堵住排水孔，只好一邊手抓著頭髮，一邊大喊：「若綺！毛！」結果要上廁所時，發現馬桶蓋上又有毛髮，楊昇達整個抓狂又喊：「若綺！毛！」但若綺表示自己平常都有除毛，不清楚到底哪來的毛髮，並加碼爆料楊昇達對「毛」很執著，不管家裡的哪個角落看到毛，楊昇達都會把她叫過來看。

某天若綺在洗碗，楊昇達又開始碎念有毛，若綺突然轉身大喊：「不要再唸了！」突如其來的反應讓楊昇達嚇到。若綺解釋，會突然大吼是因為就算道歉了，男友還是會不斷碎念，自己才會突然爆發。

節目中並上演情侶默契大考驗，被問到Albee洗澡最先洗哪個部位，男友Falo猜測Albee最先洗臉，Albee卻說自己會先洗重點部位，沈玉琳問他：「為什麼是重點部位？你怕男友闖進去是不是？那你們會一起洗澡嗎？」Ablee招架不住敏感問題，機智反問：「那你跟芽芽會一起洗嗎？」沈玉琳笑說：「會啊！就鴛鴦浴啊！」雙方一來一往，讓一旁的Melody聽了害羞到把臉都摀了起來。

(中時 )