聯發科法說會驚奇不斷，第二季財測大幅超越市場預期，未來四年更將額外加發總計逾千億元的特別現金股利，營運成長性、現金股利豐富度一次滿足，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝搶先發出最新觀點，直言天璣2000晶片帶動聯發科股價上2,000元，再創歷史新高價！

侯明孝在聯發科的基本面研究中占有一席之地，不僅是最早喊出股價登四位數者，先前給出的1,450元股價預期，僅在近二個交易日被匯豐證券的1,500元短暫超越，法說會後，旋即以2,000元的歷史新天價，奪回對聯發科股價後市最積極的寶座。

侯明孝提出，聯發科法說會端出三大紅利：一、聯發科營業利益率自2014年以來，再度重回20％以上。根據侯明孝觀點，他在2020年便多次強調，以聯發科的成長動能與產業上升趨勢來看，營業利益率超過20％遲早的事，如今獲得印證。二、聯發科上調2021年營收與毛利率預期。三、聯發科為回饋長期股東，啟動連四年加發特別現金股利，相當於每年每股可多配得16元，聯發科股東於2021年配息年度獲得的現金股利將是37元，里昂估算，2022年度每股共可配得67～70元，現金殖利率有6～7％水準。

此外，在聯發科與高通晶片市占對抗上，以賽亞（Isaiah Research）調研執行長曾盟斌指出，中芯國際禁令使電源管理IC的供給不足，連帶影響高通應用處理器（AP）出貨；其次，三星5奈米製程良率問題，導致高通驍龍888供給有限，效能相較預期亦有落差；再者，三星美國奧斯汀廠停工影響高通RFIC出貨，連帶影響高通AP供給。以上原因，促使部分智慧機品牌訂單轉往聯發科，進一步推升聯發科智慧機晶片出貨量。

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