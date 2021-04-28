綠色和平組織今日指出，若未積極因應極端氣候帶來的影響，台南市到了2030年每天用水缺口可能達63萬公噸；台南市政府回應，台南地區到2036年每日需水量約129萬噸，透過開源、節流、調度、備源等四大策略，預期可達成每日提供130萬噸用水目標。

此外，台南市政府市府也啟動「大台南水資源聯繫平台」，連結中央及地方，商討轄內水資源分配現況及未來整體規畫，以利整合水資源並且做最有效的運用。

台南市水利局指出，永康、仁德、安平等再生水廠將在明年陸續完成，屆時可增加8.1萬噸用水；白河水庫更新改善預定2029年完成，可增加2.8萬噸用水；高雄-台南聯通管預定今年完成，可增加20萬噸水源調度；曾文南化聯通管則預定於2024年完成，可增加80萬噸水源調度；此外，包括台南海淡廠可供水10萬噸、山上淨水場供水系統改善預定於2023年完成，可供水10萬噸等方案，總計將可在2036年達到提供130萬噸用水目標。

(中時 )