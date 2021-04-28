時代力量立法委員邱顯智，28日臉書貼文，指民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑，2018年4月間在北投分局與在監服刑友人會面，竟讓趙介佑拍照，難道是「特殊服務」，警政署立即回應，將成立專案小組，調查有無違失，而北投分局表示，由於當天訊問筆錄人員現已調地服務，還在了解當中。

趙映光曾擔任北投黨部主委、北投警分局警友會，去年選上台北市黨部評委召集人，但他的兒子趙介佑一直是北投、士林區的頭痛人物，今年3月間，士檢偵辦電信詐欺案起訴趙介佑，而趙再涉他案，北檢自4月20日收押至今。

邱顯智指出，神通廣大的PTT網友，在趙介佑臉書發現2018年4月，趙進入北投警分局偵查隊面會朋友，而照片內友人短髮、白色T恤，似乎是一位正在「被關」的人，卻能讓親友直接會面，「警局什麼時候開始提供這種貼心的服務？」並請教警政署「還是，警方幫忙借提人犯，讓親友直接會面？」

警政署晚間指出，趙介佑涉嫌販毒、電信詐欺、組織等罪，是鎖定掃蕩的對象，現已成立專案小組，調查北投分局借提人犯有無違失，如有違法將一律究責嚴辦。北投分局表示，當天負責借訊的偵查佐現以調至台中服務，正在調閱相關卷證資料釐清當中。

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(中時 )