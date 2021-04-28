經濟部28日表示，2021台灣設計展10月1日至10月17日在嘉義市舉辦，今年的台灣設計展將以嘉義文創園區、製材所及嘉義舊監獄為3大展區，並串連嘉義美術館、嘉義火車站、嘉義願景館、車庫園區等，展場位於嘉義市的「文化新絲路」上，過去是嘉義阿里山林業產業發展的交通要道，本次將以台灣設計展作為設計導入之金鑰，開啟嘉義城市設計能量，重新演繹這條文化絲路。

經濟部為扶植台灣設計產業，推廣全民設計美學，及將設計導入地方產業與城市發展，每年均與縣市政府合作舉辦台灣設計展，今年將邁入第19年，並且是第一次在嘉義市舉辦，展區涵蓋文化部、交通部、法務部，以及農委會轄管的場域空間。

另一個亮點是展場將首度有接駁火車串聯，以百年歷史的阿里山林鐵本線從嘉義火車站出發到北門車站，讓民眾用過去林業運輸的方式參觀設計展。本次台灣設計展，經濟部也啟動了設計歸故里方案，號召嘉義市在地創意人士與其他領域專家共創，例如出生於嘉義市的知名媒體人王偉忠，奇想創造創辦人謝榮雅等，期許以嘉義在地化的角度，共同打造屬於嘉義最在地的設計展。相信藉由這次策展，讓更多居住嘉義或出身嘉義而在外打拼的創意人、設計師，再次引燃對故鄉的熱情。

為展現嘉義地方產業的設計能量，經濟部自109年起與嘉義市政府聯手推動設計輔導，以台灣設計研究院為平台，帶領跨設計領域的D-Team夥伴，從美學、設計創新、品牌包裝、產品開發、場域活動到企業永續經營策略等面向協助企業，相關輔導成果都將於2021台灣設計展呈現。

例如嘉義市百年糕餅店「新台灣餅舖」開發的「嘉」餅，融合阿里山日出、噴水圓環、火雞肉飯及七虎少棒等嘉義意象於餅中，讓好滋味與好風景可如影隨形；又如協助台灣花磚博物館空間改造、品牌識別及開發3D花磚商品，讓花磚有新的應用、老房子更有時尚感；以及嘉友電子開發專為手機直播、影片創作的無線麥克風，讓使用者可輕易加入直播主行列。

(工商 )